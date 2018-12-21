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СМИ: Моуринью может возглавить "Бока Хуниорс"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Бока Хуниорс".

Как утверждает TNT Sports, 55-летний португалец обсуждал с представителями аргентинского клуба подобную возможность.

Моуринью звонил спортивному директору "Бока Хуниорс" Нико Бурдиссо для того, чтобы поздравить его с новым назначением. Тот в ответ попросил португальца подумать о возможной работе в этом клубе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Моуринью Бока Хуниорс
Вчера, 23:21
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#1  anonymous   (Сегодня, 00:26)
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не пойдёт, там неустойка лямов 5 будет
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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