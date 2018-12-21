СМИ: Моуринью может возглавить "Бока Хуниорс"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Бока Хуниорс".Как утверждает TNT Sports, 55-летний португалец обсуждал с представителями аргентинского клуба подобную возможность.Моуринью звонил спортивному директору "Бока Хуниорс" Нико Бурдиссо для того, чтобы поздравить его с новым назначением. Тот в ответ попросил португальца подумать о возможной работе в этом клубе.