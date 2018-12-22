Хосеп Гвардиола пожелал удачи новому тренеру "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о назначении Уле-Гуннара Сульшера на пост наставника "Манчестер Юнайтед"."Когда такой тренер, как Сульшер, получает свой шанс, это происходит потому, что клуб решает, что он справится. Мой случай очень похож. Мы были молоды и получили возможность, так что старались изо всех сил.Я желаю ему всего наилучшего. Тот факт, что я был в "Барселоне" с 13 лет, очень мне помог. Важно хорошо знать клуб, людей, которые в нем работают, и то, как там все устроено", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.