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Хосеп Гвардиола пожелал удачи новому тренеру "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о назначении Уле-Гуннара Сульшера на пост наставника "Манчестер Юнайтед".

"Когда такой тренер, как Сульшер, получает свой шанс, это происходит потому, что клуб решает, что он справится. Мой случай очень похож. Мы были молоды и получили возможность, так что старались изо всех сил.

Я желаю ему всего наилучшего. Тот факт, что я был в "Барселоне" с 13 лет, очень мне помог. Важно хорошо знать клуб, людей, которые в нем работают, и то, как там все устроено", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола Манчестер Юнайтед Сульшер
Сегодня, 04:37
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