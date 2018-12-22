Оливер Кан: сейчас Алиссон сильнее Нойера

Легендарный немецкий вратарь Оливер Кан сравнил форму голкиперов "Ливерпуля" и "Баварии":– Сейчас Алиссон сильнее Нойера. Он показал себя на чемпионате мира. Это вратарь мирового класса. Хотя Нойер после травмы еще не в лучших кондициях. Ему было непросто думать о том, что могут возникнуть проблемы, которые определят конец карьеры. Психологические аспекты имеют большое значение. Нойер должен снова обрести уверенность, чтобы стать лучшим, – приводит слова бывшего игрока издание DAZN.