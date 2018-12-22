"Ювентус" может вернуть Погба

Calciomercato сообщает, что туринский клуб может вернуть Погба следующим летом."Юве" не хочет отказываться от этой трансферной цели даже после того, как из "МЮ" был уволен Моуриньо, у которого с французом был конфликт.Поль Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 годы.