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"Ювентус" может вернуть Погба

Calciomercato сообщает, что туринский клуб может вернуть Погба следующим летом.

"Юве" не хочет отказываться от этой трансферной цели даже после того, как из "МЮ" был уволен Моуриньо, у которого с французом был конфликт.

Поль Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 годы.
Теги: Ювентус Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:28
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