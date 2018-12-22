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"Шериф" подписал форварда из Бразилии

Чемпион Молдавии "Шериф" приобрел бразильского нападающего Леандро Йоакима Рибейро. Он присоединится к команде в январе.

До этого Рибейро выступал за грузинскую "Дилу". В прошлом сезоне провел 20 матчей в чемпионате Грузии и забил 13 мячей при 12 голевых передачах.
Сегодня, 11:13
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