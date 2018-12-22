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"Юве" подписал контракт со спонсором на 408 миллионов евро

"Ювентус" объявил о продлении контракта с техническим спонсором команды Adidas.Сумма контракта составляет 408 миллионов евро. Дополнительно "Ювентус" получит 15 миллионов евро за подписание договора.
Теги: Ювентус
Сегодня, 11:23
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