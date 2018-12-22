Выставлена на продажу ДНК бывшего футболиста "Баварии"

Шведский АИК выставил на продажу генетический материал своего бывшего футболиста Нильса-Эрика Йоханссона.Пробирку с ДНК можно купить за 3499 шведских крон (26 600 рублей про курсу Центрального банка России). При этом из биоматериала удалена некоторая часть генетической информации. Сам Йоханнсон отнесся к этому с шуткой."Теперь не получится оставить мою ДНК на месте преступления", — цитирует спортсмена ВВС.38-летний спортсмен завершил карьеру в феврале 2018 года из-за обнаруженного порока сердца. За свою карьеру Йоханнсон выступал за немецкие "Баварию" и "Нюрнберг", а также английские "Блэкберн" и "Лестер". В 2000 году он стал чемпионом Германии.