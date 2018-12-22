Таиланд экстрадирует экс-игрока сборной Бахрейна

Таиланд намерен передать Бахрейну 25-летнего футболиста Хакима аль-Араиби.По данным AP, бывший игрок сборной Бахрейна обвиняется в нападении на полицейский участок. Правозащитники утверждают, что спортсмен преследуется по политическим мотивам - родной брат Аль-Араиби известен по своей оппозиционной деятельности. К тому же суннитские власти Бахрейна обвиняют местных шиитов, к которым принадлежит футболист, в подготовке к революции.Аль-Араиби сбежал из Бахрейна в Австралию, где получил статус беженца. До ареста футболист играл за полупрофессиональный клуб из Мельбурна, а в Таиланде его задержали, когда он находился там на отдыхе.