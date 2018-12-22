Новый тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал об отношении к Погба

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что хочет выжать максимум из полузащитника клуба Поля Погба."Погба - чемпион мира и потрясающий парень. Я работал с ним, когда он был еще подростком, уже тогда Поль был таким беззаботным весельчаком. С тех времен его характер не изменился.Он стал лучшим футболистом, и, конечно, от него я хочу добиться максимума. У нас более чем достаточно классных игроков, из которых хочу попытаться выжать максимум, и Погба в этом ничем не отличается от остальных ребят", - цитирует Сульшера FourFourTwo.