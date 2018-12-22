Новости партнеров

СМИ: "Реал" может заплатить 50 миллионов евро за защитника "Порту"

Защитник "Порту" Эдер Милитау может перебраться в "Реал".

Как сообщает A Bola, мадридский клуб рассматривает возможность подписания 20-летнего бразильца. Причем перехватить Милитау у "Реала" может "Манчестер Юнайтед", который также им интересовался.

Бразилец, перешедший в "Порту" из "Сан-Паулу" минувшим летом, оценивается в 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне в чемпионате Португалии Милитау провел десять матчей, еще пять игр и гол на его счету в Лиге чемпионов.

"СЭ"
Теги: Реал Порту Милитау
Сегодня, 14:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.