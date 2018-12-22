Новости партнеров

Мбвана Саматта, которым интересуются клубы Англии, продлил контракт с "Генком"

Танзанийский нападающий Мбвана Саматта продлил контракт с "Генком", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей за команду и забил 21 мячей при 21 голевой передаче. По информации бельгийского журналиста Кристофа Терро, им интересуются клубы премьер-лиги из нижней половины турнирной таблицы.

Теги: Саматта Генк
Сегодня, 15:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.