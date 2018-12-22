Мбвана Саматта, которым интересуются клубы Англии, продлил контракт с "Генком"

Ally Samatta (25) has extended his deal with KRC Genk until 2021. The Tanzanian striker has scored 21 goals this season, 12 in the league and 9 in the Europa League. Some lower ranked Premier League clubs are scouting him. pic.twitter.com/1OE40167nV — Kristof Terreur ?? (@HLNinEngeland) December 22, 2018

Танзанийский нападающий Мбвана Саматта продлил контракт с "Генком", сообщает официальный сайт клуба.Новое соглашение рассчитано до 2021 года.В текущем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей за команду и забил 21 мячей при 21 голевой передаче. По информации бельгийского журналиста Кристофа Терро, им интересуются клубы премьер-лиги из нижней половины турнирной таблицы.