Мбвана Саматта, которым интересуются клубы Англии, продлил контракт с "Генком"

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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Новое соглашение рассчитано до 2021 года.
В текущем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей за команду и забил 21 мячей при 21 голевой передаче. По информации бельгийского журналиста Кристофа Терро, им интересуются клубы премьер-лиги из нижней половины турнирной таблицы.
Новое соглашение рассчитано до 2021 года.
В текущем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей за команду и забил 21 мячей при 21 голевой передаче. По информации бельгийского журналиста Кристофа Терро, им интересуются клубы премьер-лиги из нижней половины турнирной таблицы.
Ally Samatta (25) has extended his deal with KRC Genk until 2021. The Tanzanian striker has scored 21 goals this season, 12 in the league and 9 in the Europa League. Some lower ranked Premier League clubs are scouting him. pic.twitter.com/1OE40167nV— Kristof Terreur ?? (@HLNinEngeland) December 22, 2018
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