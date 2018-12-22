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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Аль-Джазиру" могут наказать за трансфер игрока "Локомотива"
Клуб из ОАЭ "Аль-Джазира" до сих пор не рассчитался с агентами за трансфер нападающего Фелипе Кайседо из московского "Локомотива" в январе 2014 года.
По данным Daily Mail, клуб должен посредникам около ?1 миллиона. Спортивный арбитражный суд (CAS) в ноябре 2018 года обязал "Аль-Джазиру" выплатить деньги агентам, но в клубе до сих пор надеются на мировое соглашение. При этом "Аль-Джазире" и Футбольной федерации ОАЭ грозят санкции за невыполнение решения CAS.
Кайседо выступал за "Локомотив" с 2011 по 2014 год. На его счету 15 голов в 65 матчах за москвичей. За "Аль-Джазиру" футболист отыграл полгода, забив четыре мяча в девяти встречах. Сейчас 30-летний эквадорец выступает за итальянский "Лацио".
"Газеру.ру"
По данным Daily Mail, клуб должен посредникам около ?1 миллиона. Спортивный арбитражный суд (CAS) в ноябре 2018 года обязал "Аль-Джазиру" выплатить деньги агентам, но в клубе до сих пор надеются на мировое соглашение. При этом "Аль-Джазире" и Футбольной федерации ОАЭ грозят санкции за невыполнение решения CAS.
Кайседо выступал за "Локомотив" с 2011 по 2014 год. На его счету 15 голов в 65 матчах за москвичей. За "Аль-Джазиру" футболист отыграл полгода, забив четыре мяча в девяти встречах. Сейчас 30-летний эквадорец выступает за итальянский "Лацио".
"Газеру.ру"
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