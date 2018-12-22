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"Лестер" в гостях победил "Челси"


Чемпионат Англии

18 тур

"Челси" – "Лестер Сити" 0:1

Гол: Варди, 51


"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо (Фабрегас, 75), Канте, Ковачич (Лофтус-Чик, 61), Азар, Родригес, Виллиан (Жиру, 61)

"Лестер Сити": Шмейхель, Рикарду, Чилвел, Морган, Магуайр, Менди, Чодури, Ндиди, Олбрайтон, Мэддисон (Грей, 82), Варди (Ихеаначо, 84)

Предупреждения: Ндиди, 31, Менди, 81
Теги: Лестер Челси
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