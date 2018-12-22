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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Лестер" в гостях победил "Челси"
Чемпионат Англии
18 тур
"Челси" – "Лестер Сити" 0:1
Гол: Варди, 51
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо (Фабрегас, 75), Канте, Ковачич (Лофтус-Чик, 61), Азар, Родригес, Виллиан (Жиру, 61)
"Лестер Сити": Шмейхель, Рикарду, Чилвел, Морган, Магуайр, Менди, Чодури, Ндиди, Олбрайтон, Мэддисон (Грей, 82), Варди (Ихеаначо, 84)
Предупреждения: Ндиди, 31, Менди, 81
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