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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Манчестер Сити" дома проиграл "Кристал Пэласу" и отстал от "Ливерпуля"
"Манчестер Сити" проиграл дома "Кристал Пэлас" в рамках 18-го тура АПЛ.
Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице чемпионата и отстаёт от "Ливерпуля" на четыре очка.
Чемпионат Англии
18 тур
"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" 2:3
Гол: Гюндоган, 27, Де Брюйне, 85 - Шлупп, 33, Таунсенд, 36, Миливоевич, 52 (пен.)
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Отаменди (Агуэро, 50), Лапорт, Делф (Де Брюйне, 62), Силва, Гюндоган, Стерлинг (Марез, 69), Зане, Жезус
"Кристал Пэлас": Гуайта, Ван-Биссака, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Шлупп, Миливоевич, Макартур, Мейер (Панчон, 90+5), Таунсенд, Заха (Айю, 85)
Предупреждения: Заха, 45+1, ван Анхольт, 75, Макартур, 80, Гуайта, 90+3
Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице чемпионата и отстаёт от "Ливерпуля" на четыре очка.
Чемпионат Англии
18 тур
"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" 2:3
Гол: Гюндоган, 27, Де Брюйне, 85 - Шлупп, 33, Таунсенд, 36, Миливоевич, 52 (пен.)
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Отаменди (Агуэро, 50), Лапорт, Делф (Де Брюйне, 62), Силва, Гюндоган, Стерлинг (Марез, 69), Зане, Жезус
"Кристал Пэлас": Гуайта, Ван-Биссака, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Шлупп, Миливоевич, Макартур, Мейер (Панчон, 90+5), Таунсенд, Заха (Айю, 85)
Предупреждения: Заха, 45+1, ван Анхольт, 75, Макартур, 80, Гуайта, 90+3
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