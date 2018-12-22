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"Манчестер Сити" дома проиграл "Кристал Пэласу" и отстал от "Ливерпуля"

"Манчестер Сити" проиграл дома "Кристал Пэлас" в рамках 18-го тура АПЛ.

Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице чемпионата и отстаёт от "Ливерпуля" на четыре очка.

Чемпионат Англии

18 тур

"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" 2:3

Гол: Гюндоган, 27, Де Брюйне, 85 - Шлупп, 33, Таунсенд, 36, Миливоевич, 52 (пен.)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Отаменди (Агуэро, 50), Лапорт, Делф (Де Брюйне, 62), Силва, Гюндоган, Стерлинг (Марез, 69), Зане, Жезус

"Кристал Пэлас": Гуайта, Ван-Биссака, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Шлупп, Миливоевич, Макартур, Мейер (Панчон, 90+5), Таунсенд, Заха (Айю, 85)

Предупреждения: Заха, 45+1, ван Анхольт, 75, Макартур, 80, Гуайта, 90+3
Теги: Манчестер Сити Кристал Пэлас
Сегодня, 20:03
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#1  teacher   (Сегодня, 20:43)
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Болеет за:
«Зенит»
29 лет! Дайти Ливеру шанс!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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