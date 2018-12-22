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"Атлетико" благодаря голу Гризманна обыграл "Эспаньол" и догнал по очкам "Барселону"

"Атлетико" с минимальным обыграл "Эспаньол" в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:0).

Чемпионат Испании

17-й тур

"Атлетико" - "Эспаньол" - 1:0

Гол: Гризманн, 56 - с пенальти.

"Атлетико": Облак, Годин, Савич, Ариас, Коке, Сауль, Партей (Мартинш, 77), Эрнандес, Калинич (Витоло, 65), Гризманн, Корреа (Монтеро, 72).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила (Педроса, 82), Давид Лопес, Дуарте, Налду (Мелендо, 72), Гранеро, Дардер, Серхио Гарсия (Пьятти, 70), Леу Баптистан, Борха Иглесиас.

Предупреждения: Облак, 85. Гранеро, 88.
Теги: Атлетико Гризманн Эспаньол
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