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Криштиану Роналду будут судить за налоговое мошенничество 21 января

Судебное заседание в Испании по делу о налоговом мошенничестве со стороны нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду состоится 21 января, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что 33-летний Роналду признает себя виновным и получит условный двухлетний срок по условию сделки, которую португальский футболист заключил ранее государственным прокурором Испании и налоговыми органами страны в этом году. Сделка включает в себя выплату штрафа — около 19 миллионов евро.

В прошлом году власти Испании предъявили Роналду обвинения в налоговом мошенничестве по четырем пунктам в период с 2011 по 2014 года на сумму 14,7 миллиона евро. Следствия считает, что Роналду использовал подставные компании за пределами Испании с целью сокрытия доходов, полученных от использования имиджевых прав.

Sport24
Теги: Роналду
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