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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сантьяго Солари: подобное будет сложно повторить в будущем
Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал матч против эмиратского "Аль-Айна" в рамках финала клубного чемпионата мира 2018 года.
Наставник доволен действиями подопечных на поле.
"Мы счастливы, игроки этого заслуживают. Они приехали сюда, проделав большую работу. Мы сделали финальный штрих после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Это достижение клуба, футболистов и других тренеров. Мы здесь благодаря Зидану. Подобное будет сложно повторить в будущем", — приводит слова Солари Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
Наставник доволен действиями подопечных на поле.
"Мы счастливы, игроки этого заслуживают. Они приехали сюда, проделав большую работу. Мы сделали финальный штрих после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Это достижение клуба, футболистов и других тренеров. Мы здесь благодаря Зидану. Подобное будет сложно повторить в будущем", — приводит слова Солари Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
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