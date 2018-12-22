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"Бавария" разгромила "Айнтрахт"

"Бавария" с разгромным счетом победила "Айнтрахт" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:0).

Чемпионат Германии

17-й тур

"Айнтрахт Ф" - "Бавария" - 0:3

Голы: Рибери, 35 (0:1). Рибери, 79 (0:2). Рафинья, 89 (0:3).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Да Коста, Виллемс, Фалетт, Сальседо, Н`Дика, Фернандеш (Н.Мюллер, 70), Костич, Гачинович (де Гузман, 43), Алле, Йович.

"Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Рибери (Коман, 90), Хави Мартинес, Т.Мюллер (Шабани, 90), Тиагу Алькантара, Левандовски (Вагнер, 90+1).

Предупреждения: Фернандеш, 37. де Гузман, 66. Алаба, 76.
Теги: Бавария Айнтрахт
Вчера, 23:46
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