Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему вернул Погба в состав "МЮ"

И. о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в выездном матче 18-го тура чемпионата Англии над "Кардифф Сити".Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1.Норвежский специалист рассказал, по каким причинам решил Поля Погба вернуть в стартовый состав."Погба дает команде то, что может. Качественный футболист. Но это касается всех наших игроков. Я уже работал с Полем. Было приятно провести с ним два дня после моего назначения, и будет приятно работать с ним в течение следующих четырёх-пяти месяцев", - цитирует Сульшера BBC."Манчестер Юнайтед" с 29 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре "красные дьяволы" на домашнем стадионе встретятся с "Хаддерсфилд Таун". Игра пройдет 26 декабря и начнется в 18:00 мск.