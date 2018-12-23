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Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему вернул Погба в состав "МЮ"

И. о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в выездном матче 18-го тура чемпионата Англии над "Кардифф Сити".

Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Норвежский специалист рассказал, по каким причинам решил Поля Погба вернуть в стартовый состав.

"Погба дает команде то, что может. Качественный футболист. Но это касается всех наших игроков. Я уже работал с Полем. Было приятно провести с ним два дня после моего назначения, и будет приятно работать с ним в течение следующих четырёх-пяти месяцев", - цитирует Сульшера BBC.

"Манчестер Юнайтед" с 29 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре "красные дьяволы" на домашнем стадионе встретятся с "Хаддерсфилд Таун". Игра пройдет 26 декабря и начнется в 18:00 мск.

"Газета.ру"
Теги: Сульшер Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:07
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