Новости партнеров

Нико Ковач прокомментировал победу "Баварии" в матче против "Айнтрахта"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач высказался по поводу игры своей команды в матче 17-го тура Бундеслиги против франкфуртского Айнтрахта.

"За исключением первых 20 минут это была очень хорошая игра в исполнении нашей команды. В начале встречи нам было сложно справляться с контратаками соперника, мы допустили несколько ошибок. Затем нам удалось сделать то, что мы хотели. Мы быстро перепасовывались, и сопернику было сложно нас прессинговать", - цитирует Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.

Ковач также отметил, что его подопечные очень хорошо провели последние несколько встреч.

Матч 17-го тура немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Айнтрахтом" прошел на стадионе "Коммерцбанк-арена" во Франкфурте и завершился победой гостей со счетом 3:0.

"Газета.ру"
Теги: Бавария Ковач Айнтрахт
Сегодня, 08:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.