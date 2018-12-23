Нико Ковач прокомментировал победу "Баварии" в матче против "Айнтрахта"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач высказался по поводу игры своей команды в матче 17-го тура Бундеслиги против франкфуртского Айнтрахта."За исключением первых 20 минут это была очень хорошая игра в исполнении нашей команды. В начале встречи нам было сложно справляться с контратаками соперника, мы допустили несколько ошибок. Затем нам удалось сделать то, что мы хотели. Мы быстро перепасовывались, и сопернику было сложно нас прессинговать", - цитирует Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.Ковач также отметил, что его подопечные очень хорошо провели последние несколько встреч.Матч 17-го тура немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Айнтрахтом" прошел на стадионе "Коммерцбанк-арена" во Франкфурте и завершился победой гостей со счетом 3:0.