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Тренер "Зари" согласен взять в команду гея, если он будет играть как Криштиану Роналду

Главный тренер украинской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, что готов взять в команду гея, если он будет показывать отличную игру на поле.

"Будет ли такой игрок в команде? Если я не буду знать, что он гей, то он будет. Если даже буду знать, что он гей, но он будет супер — второй Роналду, то почему нет?

Они же не рождаются геями, правильно? Я думаю, что не рождаются. Рождаются нормальными, а потом уже в какую-то среду попадают. Я, конечно, противник. Я нормальный настоящий мужик", — добавил Вернидуб.

Tribuna
Теги: Заря Роналду
Сегодня, 12:16
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(1)
#6  Смотрящий  Москва (Сегодня, 13:47)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: brysy
Такого красавца брать в команду опасно, смотришь, через некоторое время, может пол команды заголубеть.


Но, если они будут играть, как Роналду...)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#5  zenit47  СПБ (Сегодня, 13:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
У нас в стране целая команда пид...расов, капитан у них даже к Малахову ходит поплакать.
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#4  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:32)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Гей: согласен играть как Роналду, если меня ежедневно будет удовлетворять тренер Зари вместе с тренерским штабом.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#3  brysy  москва (Сегодня, 12:31)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Такого красавца брать в команду опасно, смотришь, через некоторое время, может пол команды заголубеть.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#2  TrustMe   (Сегодня, 12:27)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Так у тебя же уже есть. Ты же тренер украинской команды.


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Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:24)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Такой гей один и он Криштиану Роналдо. Хотя можешь взять Идриссу Гея.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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