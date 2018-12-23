Тренер "Зари" согласен взять в команду гея, если он будет играть как Криштиану Роналду

Главный тренер украинской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, что готов взять в команду гея, если он будет показывать отличную игру на поле."Будет ли такой игрок в команде? Если я не буду знать, что он гей, то он будет. Если даже буду знать, что он гей, но он будет супер — второй Роналду, то почему нет?Они же не рождаются геями, правильно? Я думаю, что не рождаются. Рождаются нормальными, а потом уже в какую-то среду попадают. Я, конечно, противник. Я нормальный настоящий мужик", — добавил Вернидуб.