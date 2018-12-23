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Эден Азар признан спортсменом года в Бельгии

Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признан спортсменов 2018 года в Бельгии. Как сообщает HLN, Азар занял первое место в голосовании спортивных журналистов.

По итогам опроса 27-летний футболист опередил победителя чемпионата Европы по легкой атлетике марафонца Кена Нерта и призера зимней Олимпиады конькобежца Барта Свингса.

Азар стал третьим футболистом за последние пять лет, получившим этот приз. До него в 2014-м и 2015-м годах спортсменами года в Бельгии становились Тибо Куртуа и Кевин де Брейне.

Напомним, Азар был капитаном сборной Бельгии, которая завоевала бронзовые медали на чемпионате мира — 2018. Это результат стал лучшим в истории команды на мировых первенствах.

Sport24
Теги: Азар
Сегодня, 14:02
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