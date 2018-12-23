Популярный бразильский болельщик с ЧМ-2018 возвращается в Россию

Самый известный бразильский футбольный болельщик Томер Савойя приехал в Россию на празднование Нового года.Фанат известил об этом в своем инстаграме.Савойя стал известен после нецензурной фразы, которую он выкрикнул во время матча чемпионата мира - 2018, и обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать ему российское гражданство.Примечательно, что бразилец думал остаться жить в России, однако сейчас он планирует провести в Москве лишь каникулы.