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Популярный бразильский болельщик с ЧМ-2018 возвращается в Россию

Самый известный бразильский футбольный болельщик Томер Савойя приехал в Россию на празднование Нового года.

Фанат известил об этом в своем инстаграме.

Савойя стал известен после нецензурной фразы, которую он выкрикнул во время матча чемпионата мира - 2018, и обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать ему российское гражданство.

Примечательно, что бразилец думал остаться жить в России, однако сейчас он планирует провести в Москве лишь каникулы.

"Газета.ру"
Теги: Савойя
Сегодня, 17:16
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