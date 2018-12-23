Новости партнеров

"Интер" отстранил Наингголана от инг: он проспал тренировку

"Интер" дисквалифицировал бельгийского полузащитника Раджу Наингголана за то, что он проспал утреннюю тренировку, сообщает Football Italia.

"Футбольный клуб "Интернационале" объявил, что Раджа Наингголан отстранен от футбольной активности за нарушение дисциплины", - отмечает источник.

Таким образом, 30-летний игрок не примет участия в ближайшем домашнем поединке с "Наполи", который состоится в среду, 26 декабря.

"СЭ"
Теги: Интер Наингголан
Сегодня, 17:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.