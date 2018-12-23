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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Интер" отстранил Наингголана от инг: он проспал тренировку
"Интер" дисквалифицировал бельгийского полузащитника Раджу Наингголана за то, что он проспал утреннюю тренировку, сообщает Football Italia.
"Футбольный клуб "Интернационале" объявил, что Раджа Наингголан отстранен от футбольной активности за нарушение дисциплины", - отмечает источник.
Таким образом, 30-летний игрок не примет участия в ближайшем домашнем поединке с "Наполи", который состоится в среду, 26 декабря.
"СЭ"
"Футбольный клуб "Интернационале" объявил, что Раджа Наингголан отстранен от футбольной активности за нарушение дисциплины", - отмечает источник.
Таким образом, 30-летний игрок не примет участия в ближайшем домашнем поединке с "Наполи", который состоится в среду, 26 декабря.
"СЭ"
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