"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером Эредивизии

В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" в гостях сыграл вничью с "Де Графсхап" - 2:2.Хозяева дважды вели в счёте в ходе матча, но "Витессу", который возглавляет Леонид Слуцкий, оба раза удалось отыграться."Витесс" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.