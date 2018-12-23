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"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером Эредивизии

В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" в гостях сыграл вничью с "Де Графсхап" - 2:2.

Хозяева дважды вели в счёте в ходе матча, но "Витессу", который возглавляет Леонид Слуцкий, оба раза удалось отыграться.

"Витесс" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 18:46
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#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Пора завязывать с трусливой тактикой «как бы, что не вышло».


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 19:00)
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Болеет за:
ЦСКА
Лёня 6ляяяя, ну дай ты уже жару своим подопечным. XUЛИ ты ромашку включаешь??? Разнеси разок эту шлаи6ень и всё будет ОК
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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