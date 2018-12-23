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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Тоттенхэм" в гостях забил шесть голов в ворота "Эвертона"
"Тоттенхэм" с разгромным счетом обыграл "Эвертон" в матче 18-го тура чемпионата Англии (6:2).
Чемпионат Англии
18-й тур
"Эвертон" - "Тоттенхэм Хотспур" - 2:6
Голы: Уолкотт, 21 (1:0). Сон Хын Мин, 27 (1:1). Алли, 35 (1:2). Кейн, 42 (1:3). Эриксен, 48 (1:4). Сигурдссон, 51 (2:4). Сон Хын Мин, 61 (2:5). Кейн, 74 (2:6).
"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Сигурдссон (Дженк, 83), Андре Гомеш (Шнейдерлен, 53), Т.Дэйвис, Уолкотт, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Бернард, 75).
"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Триппьер, Б.Дэйвис, Санчес, Сиссоко (Лукас Моура, 83), Эриксен, Уинкс, Алли (Ламела, 46), Сон Хын Мин (Скипп, 79), Кейн.
Предупреждения: Триппьер, 32. Эриксен, 71.
Чемпионат Англии
18-й тур
"Эвертон" - "Тоттенхэм Хотспур" - 2:6
Голы: Уолкотт, 21 (1:0). Сон Хын Мин, 27 (1:1). Алли, 35 (1:2). Кейн, 42 (1:3). Эриксен, 48 (1:4). Сигурдссон, 51 (2:4). Сон Хын Мин, 61 (2:5). Кейн, 74 (2:6).
"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Сигурдссон (Дженк, 83), Андре Гомеш (Шнейдерлен, 53), Т.Дэйвис, Уолкотт, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Бернард, 75).
"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Триппьер, Б.Дэйвис, Санчес, Сиссоко (Лукас Моура, 83), Эриксен, Уинкс, Алли (Ламела, 46), Сон Хын Мин (Скипп, 79), Кейн.
Предупреждения: Триппьер, 32. Эриксен, 71.
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