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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Бордо" сыграл вничью с "Амьеном"
"Бордо" и "Амьен" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
19-й тур
"Бордо" - "Амьен" - 1:1
Голы: Калу, 22 (1:0). Гнахоре, 87 (1:1).
"Бордо": Костиль, Пундже, Паблу (Левчук, 30), Кунде, Паленсия, Санкаре (Корнелиус, 80), Лерагер, Отавиу, Бриан, Камано (Карамо, 61), Калу.
"Амьен": Гюртнер, Бодмер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Монкондюи, Блен (Гнахоре, 66), Тимит, Мендоса (Годдос, 58), Отеро (Кужава, 80).
Предупреждения: Бодмер, 5. Тимит, 36.
Чемпионат Франции
19-й тур
"Бордо" - "Амьен" - 1:1
Голы: Калу, 22 (1:0). Гнахоре, 87 (1:1).
"Бордо": Костиль, Пундже, Паблу (Левчук, 30), Кунде, Паленсия, Санкаре (Корнелиус, 80), Лерагер, Отавиу, Бриан, Камано (Карамо, 61), Калу.
"Амьен": Гюртнер, Бодмер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Монкондюи, Блен (Гнахоре, 66), Тимит, Мендоса (Годдос, 58), Отеро (Кужава, 80).
Предупреждения: Бодмер, 5. Тимит, 36.
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