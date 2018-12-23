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"Бордо" сыграл вничью с "Амьеном"

"Бордо" и "Амьен" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

19-й тур

"Бордо" - "Амьен" - 1:1

Голы: Калу, 22 (1:0). Гнахоре, 87 (1:1).

"Бордо": Костиль, Пундже, Паблу (Левчук, 30), Кунде, Паленсия, Санкаре (Корнелиус, 80), Лерагер, Отавиу, Бриан, Камано (Карамо, 61), Калу.

"Амьен": Гюртнер, Бодмер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Монкондюи, Блен (Гнахоре, 66), Тимит, Мендоса (Годдос, 58), Отеро (Кужава, 80).

Предупреждения: Бодмер, 5. Тимит, 36.
Теги: Бордо Амьен
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