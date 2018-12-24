Во вратаря "Аякса" бросили петарду

Вратарь амстердамского "Аякса" Андре Онана оказался в эпицентре взрыва петарды в матче 17-го тура чемпионата Голландии с "Утрехтом".Инцидент произошел на 60-й минуте при счете 2:0 в пользу "Аякса". Брошенная с трибуны пиротехника взорвался прямо под ногами голкипера. 22-летний Онана не пострадал и смог доиграть до конца встречу, которая завершилась со счетом 3:1.В нынешнем сезоне голкипер провел за "Аякс" 17 матчей в чемпионате Голландии, в которых пропустил семь голов.