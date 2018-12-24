Во вратаря "Аякса" бросили петарду

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:38
Дмитрий Назаров: 99 процентов не знают, что такое ОПГ "Ромашка" (2)
Дмитрий Назаров: 99 процентов не знают, что такое ОПГ "Ромашка" (2)
Вчера, 23:30
"Райо Вальекано" победил "Леванте"
"Райо Вальекано" победил "Леванте"
Вчера, 22:37
Генеральный директор "Чертаново": 20 января Пиняев опять поедет в "Манчестер Юнайтед" (12)
Генеральный директор "Чертаново": 20 января Пиняев опять поедет в "Манчестер Юнайтед" (12)
Вчера, 22:03
"Реал" назвал условие, при котором отпустит Модрича в "Интер" (2)
"Реал" назвал условие, при котором отпустит Модрича в "Интер" (2)
Вчера, 21:45
"Бордо" сыграл вничью с "Амьеном"
"Бордо" сыграл вничью с "Амьеном"
Вчера, 21:34
"Галатасарай" готов предложить контракт Рибери
"Галатасарай" готов предложить контракт Рибери
Вчера, 20:57
"Тоттенхэм" в гостях забил шесть голов в ворота "Эвертона" (1)
"Тоттенхэм" в гостях забил шесть голов в ворота "Эвертона" (1)
Вчера, 20:34
Франк де Бур возглавил американский клуб
Франк де Бур возглавил американский клуб
Вчера, 20:04
Евгений Алдонин: первое событие после чемпионата мира в России - исторические победы ЦСКА над "Реалом" (4)
Евгений Алдонин: первое событие после чемпионата мира в России - исторические победы ЦСКА над "Реалом" (4)
Вчера, 19:46
"Вольфсбург" вырвал победу у "Аугсбурга"
"Вольфсбург" вырвал победу у "Аугсбурга"
Вчера, 19:26
Жорди Альба продлит контракт с "Барселоной"
Жорди Альба продлит контракт с "Барселоной"
Вчера, 18:46
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером Эредивизии (3)
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером Эредивизии (3)
Вчера, 18:06
Marca включила Артема Дзюбу в топ-100 лучших игроков года (25)
Marca включила Артема Дзюбу в топ-100 лучших игроков года (25)
Вчера, 17:52
Бывший технический директор "Монако": Мбаппе намного лучше Роналду, он выиграет больше "Золотых мячей"
Бывший технический директор "Монако": Мбаппе намного лучше Роналду, он выиграет больше "Золотых мячей"
Вчера, 17:33
"Интер" отстранил Наингголана от игр
"Интер" отстранил Наингголана от игр
Вчера, 17:00
"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве (3)
"Волею случая в "Бутырке" оказались два выдающихся футболиста". Замдиректора ФСИН - о Кокорине и Мамаеве (3)
Вчера, 16:42
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников "Бутырки" (2)
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников "Бутырки" (2)
Вчера, 15:36
Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком" (67)
Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком" (67)
Вчера, 14:45
Петер Бош возглавил "Байер"
Петер Бош возглавил "Байер"
Вчера, 14:17
Иско хочет перейти в "Манчестер Сити"
Иско хочет перейти в "Манчестер Сити"
Вчера, 14:02
Эден Азар признан спортсменом года в Бельгии
Эден Азар признан спортсменом года в Бельгии
Вчера, 13:36
Джон Чансельор написал заявление об уходе из "Анжи"
Джон Чансельор написал заявление об уходе из "Анжи"
Вчера, 13:10
Данил Глебов перейдет из "Анжи" в "Ростов"
Данил Глебов перейдет из "Анжи" в "Ростов"
Вчера, 12:48
"Ювентус" установил рекорд чемпионата Италии
"Ювентус" установил рекорд чемпионата Италии
Вчера, 12:33
Бывший футболист "Зенита" может перейти в "Манчестер Юнайтед" (8)
Бывший футболист "Зенита" может перейти в "Манчестер Юнайтед" (8)
Вчера, 12:16
Тренер "Зари" согласен взять в команду гея, если он будет играть как Криштиану Роналду (10)
Тренер "Зари" согласен взять в команду гея, если он будет играть как Криштиану Роналду (10)
Вчера, 11:54
Иско и Рэмси попали в сферу интересов "Ювентуса"
Иско и Рэмси попали в сферу интересов "Ювентуса"
Во вратаря "Аякса" бросили петарду
Вратарь амстердамского "Аякса" Андре Онана оказался в эпицентре взрыва петарды в матче 17-го тура чемпионата Голландии с "Утрехтом".
Инцидент произошел на 60-й минуте при счете 2:0 в пользу "Аякса". Брошенная с трибуны пиротехника взорвался прямо под ногами голкипера. 22-летний Онана не пострадал и смог доиграть до конца встречу, которая завершилась со счетом 3:1.
В нынешнем сезоне голкипер провел за "Аякс" 17 матчей в чемпионате Голландии, в которых пропустил семь голов.
"Газета.ру"
Инцидент произошел на 60-й минуте при счете 2:0 в пользу "Аякса". Брошенная с трибуны пиротехника взорвался прямо под ногами голкипера. 22-летний Онана не пострадал и смог доиграть до конца встречу, которая завершилась со счетом 3:1.
В нынешнем сезоне голкипер провел за "Аякс" 17 матчей в чемпионате Голландии, в которых пропустил семь голов.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.