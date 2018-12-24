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Владелец "Стяуа" пообещал уволить тренера за отказ делать замены по его требованию - тренер уволился сам

Наставник "Стяуа" Николае Дикэ покинул свой пост.

Владелец команды Джиджи Бекали после игры пообещал уволить тренера, потому что тот отказался делать замены, о которых он ему сказал. В итоге тренер сам подал в отставку.

"Стяуа" идет на втором месте, отставая от лидирующего ЧФР на 6 очков.
Теги: Стяуа
Сегодня, 10:54
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 11:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
Ну и где дисквалификация президента клуба или снятие очков с команды?

А это по какому регламенту должны были сделать? По твоему?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 11:40)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
Ну и где дисквалификация президента клуба или снятие очков с команды?
Или здесь тоже российский допинг и вмешательство в выборы виноваты?!

А за что такие санкции?Внутрикомандное дело.Президент клуба решил поиграть в тренера .Каррере и помощи было не нужно,он сам только шлак на замены и выпускал постоянно,усиливал игру по мере своих скромных возможностей физрука.


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Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  SergioV  Белгород (Сегодня, 11:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и где дисквалификация президента клуба или снятие очков с команды?
Или здесь тоже российский допинг и вмешательство в выборы виноваты?!


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