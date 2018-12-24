Владелец "Стяуа" пообещал уволить тренера за отказ делать замены по его требованию - тренер уволился сам

Наставник "Стяуа" Николае Дикэ покинул свой пост.Владелец команды Джиджи Бекали после игры пообещал уволить тренера, потому что тот отказался делать замены, о которых он ему сказал. В итоге тренер сам подал в отставку."Стяуа" идет на втором месте, отставая от лидирующего ЧФР на 6 очков.