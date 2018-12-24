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Андрей Талалаев признан лучшим тренером Армении в прошедшем году

Федерация футбола Армении сообщила об итогах голосования за звание лучшего тренера страны по итогам 2018 года.

Первое место в опросе занял российский специалист Андрей Талалаев (70 очков), возглавляющий "Пюник". Второе место занял тренер сборной Армении Армен Гюлбудагянц (60 очков). Главный тренер "Ширака" Вардан Бичахчян и главный тренер "Алашкерта" Арам Восканян поделили третье место (55 очков).

"Пюник" в текущем сезоне после 17 туров занимает третье место в чемпионате Армении.
Теги: Талалаев
Сегодня, 13:34
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#2  pisto   (Сегодня, 14:41)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
А сборная Гибралтару слила
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 13:38)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
а забавно
и дискву ему впаяли и лучшим признали


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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