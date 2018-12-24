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Легендарный английский футболист ответил президенту США Трампу по-русски

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу на русском языке.

"Америку снова уважают", - написал Трамп в твиттере.

"Ты шутишь", - написал ему в ответ по-русски Линекер.
Теги: Линекер Трамп
Сегодня, 22:16
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#3  Volf   (Сегодня, 22:55)
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теперь он за русских)))
Регистрация: 30.11.2016 [жалоба]
#2  teacher   (Сегодня, 22:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Линекер, мастерски подковырнул!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 22:27)
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Огонь, стебанулся smiley
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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