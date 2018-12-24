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Красноярск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Шикунов: зимой "Крылья Советов" пополнят 5-6 футболистов, 4-5 игроков покинут команду (1)
Александр Шикунов: зимой "Крылья Советов" пополнят 5-6 футболистов, 4-5 игроков покинут команду (1)
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Агент: если "Спартак" обратит на Десподова внимание, то клуб точно не прогадает с трансфером (11)
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Директор "Витесса" - о Караваеве: чтобы его отпустить, мы должны получить очень щедрое предложение
12:51
Источник: "Ювентус" предложил Аарону Рэмзи 10 млн евро в год, это вторая по величине зарплата в клубе после Роналду
Источник: "Ювентус" предложил Аарону Рэмзи 10 млн евро в год, это вторая по величине зарплата в клубе после Роналду
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Впервые за 8 лет приз лучшему игроку Армении выиграл не Мхитарян. Победителем стал Маркос Пиззелли
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"Я не обезьяна" - Это'О, Умтити, Балотелли и Виейра приняли участие в съемках фильма о расизме (15)
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Парфенов: переход Заболотного в "Зенит" – из серии "оказался в нужное время в нужном месте" (8)
Парфенов: переход Заболотного в "Зенит" – из серии "оказался в нужное время в нужном месте" (8)
Легендарный английский футболист ответил президенту США Трампу по-русски
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу на русском языке.
"Америку снова уважают", - написал Трамп в твиттере.
"Ты шутишь", - написал ему в ответ по-русски Линекер.
"Америку снова уважают", - написал Трамп в твиттере.
"Ты шутишь", - написал ему в ответ по-русски Линекер.
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