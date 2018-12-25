"Милан" обжалует в CAS наказание УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей

"Милан" начнёт процедуру апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на наказание УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Ранее сообщалось, что "Милан" оштрафован на € 12 млн, которые клуб должен был получить за участие в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Также клубу было запрещено заявлять более чем 21 футболиста в еврокубки в два ближайших сезона.Кроме того "Милану" грозит отстранение от участия в еврокубках, если в период до сезона-2020/21 клуб вновь будет пойман при нарушении правил финансового фэйр-плей.Напомним, что минувшим летом УЕФА уже отстранял "Милан" от участия в еврокубках, но итальянскому клубу удалось добиться отмены этого решения в CAS.