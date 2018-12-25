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Криштиану Роналду посетил детскую больницу в Турине и вручил рождественские подарки

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес посетил одну из детских больниц Турина, где вручил рождественские подарки пациентам этого учреждения.

Теги: Роналду
Сегодня, 22:35
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