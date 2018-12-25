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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Криштиану Роналду посетил детскую больницу в Турине и вручил рождественские подарки
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес посетил одну из детских больниц Турина, где вручил рождественские подарки пациентам этого учреждения.
Vigilia di Natale speciale per @Cristiano Ronaldo e Georgina che hanno fatto visita ai bambni del "Regina Margherita" di Torino ?? pic.twitter.com/9LayHUKibi— VecchiaSignora.com (@forumJuventus) December 24, 2018
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