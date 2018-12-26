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"Фенербахче" в январе попробует приобрести Марио Балотелли

Форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции.

27-летним итальянцем заинтересовался "Фенербахче". Турки могут выкупить его контракт за 1,5 млн евро.

Балотелли летом вступил в конфликт с руководством "Ниццы", желая покинуть клуб. Трансфер не состоялся, итальянец пропустил старт подготовки к сезону и до сих пор не забил ни одного гола.

Footmercato
Теги: Ницца Фенербахче Балотелли
Сегодня, 15:24
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#1  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:30)
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Болеет за:
ЦСКА
Самый яркий пример современости как можно легко"просрать свой талант"
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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