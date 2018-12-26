"Фенербахче" в январе попробует приобрести Марио Балотелли

Форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции.27-летним итальянцем заинтересовался "Фенербахче". Турки могут выкупить его контракт за 1,5 млн евро.Балотелли летом вступил в конфликт с руководством "Ниццы", желая покинуть клуб. Трансфер не состоялся, итальянец пропустил старт подготовки к сезону и до сих пор не забил ни одного гола.