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Лучший бомбардир "Сельты" Яго Аспас выбыл на месяц из-за травмы

Испанская "Сельта" на месяц потеряла своего лучшего бомбардира Яго Аспаса.

Форвард получил разрыв икроножной мышцы правой ноги в матче 17-го тура Ла Лиги против "Барселоны" 22 декабря.

Аспас с 10 голами в 17 матчах является лучшим бомбардиром своей команды в Примере и четвертым во всей лиге.

RC Celta
Теги: Сельта Аспас
Сегодня, 15:49
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