Лучший бомбардир "Сельты" Яго Аспас выбыл на месяц из-за травмы

Испанская "Сельта" на месяц потеряла своего лучшего бомбардира Яго Аспаса.Форвард получил разрыв икроножной мышцы правой ноги в матче 17-го тура Ла Лиги против "Барселоны" 22 декабря.Аспас с 10 голами в 17 матчах является лучшим бомбардиром своей команды в Примере и четвертым во всей лиге.