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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Тоттенхэм" разгромил "Борнмут" и поднялся на второе место
"Тоттенхэм" с разгромным счетом обыграл "Борнмут" в матче 19-го тура чемпионата Англии (5:0).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
19-й тур
"Тоттенхэм Хотспур" - "Борнмут" - 5:0 (3:0)
Голы: Эриксен, 16 (1:0). Сон Хын Мин, 23 (2:0). Лукас Моура, 35 (3:0). Кейн, 61 (4:0). Сон Хын Мин, 70 (5:0).
"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз, Уокер-Питерс, Фойт, Сиссоко, Эриксен (Дэйвис, 84), Уинкс, Сон Хын Мин (Льоренте, 88), Лукас Моура, Кейн (Скипп, 77).
"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис (Рико, 45+3), Сермен, Лерма, Брукс (Кинг, 75), Станислас, Фрэйзер, Уилсон (Муссе, 67).
Предупреждения: Лерма, 45+4. Сон Хын Мин, 76. Уинкс, 87.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
19-й тур
"Тоттенхэм Хотспур" - "Борнмут" - 5:0 (3:0)
Голы: Эриксен, 16 (1:0). Сон Хын Мин, 23 (2:0). Лукас Моура, 35 (3:0). Кейн, 61 (4:0). Сон Хын Мин, 70 (5:0).
"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз, Уокер-Питерс, Фойт, Сиссоко, Эриксен (Дэйвис, 84), Уинкс, Сон Хын Мин (Льоренте, 88), Лукас Моура, Кейн (Скипп, 77).
"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис (Рико, 45+3), Сермен, Лерма, Брукс (Кинг, 75), Станислас, Фрэйзер, Уилсон (Муссе, 67).
Предупреждения: Лерма, 45+4. Сон Хын Мин, 76. Уинкс, 87.
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