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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ювентус" в меньшинстве вырвал ничью у "Аталанты" благодаря голу Роналду
"Ювентус" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Италии (2:2).
Чемпионат Италии
Серия А
18-й тур
"Аталанта" - "Ювентус" - 2:2 (1:1)
Голы: Джимсити, 2 - в свои ворота (0:1). Сапата, 24 (1:1). Сапата, 56 (2:1). Криштиану Роналду, 78 (2:2).
"Аталанта": Бериша, Мазиелло (Барроу, 86), Хатебур, Джимсити, Кастань, Манчини, Иличич (Пессина, 77), Пашалич (Гозенс, 67), Фройлер, Гомес, Сапата.
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Сандру, Хедира (Криштиану Роналду, 65), Эмре Джан, Бентанкур, Манджукич, Дуглас Коста (Пьянич, 57), Дибала.
Предупреждения: Бентанкур, 18. Сапата, 29. Манчини, 32. Кьеллини, 38. Хатебур, 60. Манджукич, 63. Фройлер, 90.
Удаление: Бентанкур, 53.
Чемпионат Италии
Серия А
18-й тур
"Аталанта" - "Ювентус" - 2:2 (1:1)
Голы: Джимсити, 2 - в свои ворота (0:1). Сапата, 24 (1:1). Сапата, 56 (2:1). Криштиану Роналду, 78 (2:2).
"Аталанта": Бериша, Мазиелло (Барроу, 86), Хатебур, Джимсити, Кастань, Манчини, Иличич (Пессина, 77), Пашалич (Гозенс, 67), Фройлер, Гомес, Сапата.
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Сандру, Хедира (Криштиану Роналду, 65), Эмре Джан, Бентанкур, Манджукич, Дуглас Коста (Пьянич, 57), Дибала.
Предупреждения: Бентанкур, 18. Сапата, 29. Манчини, 32. Кьеллини, 38. Хатебур, 60. Манджукич, 63. Фройлер, 90.
Удаление: Бентанкур, 53.
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