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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру"
"Манчестер Сити" проиграл в гостях "Лестеру" со счетом 2:1, и скатился на третье место в турнирной таблице АПЛ.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
19-й тур
"Лестер" - "Манчестер Сити" - 2:1 (1:1)
Голы: Бернарду Силва, 14 (0:1). Олбрайтон, 19 (1:1). Рикарду Перейра, 81 (2:1).
"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Чудхури (Грэй, 63), Мэддисон (Симпсон, 78), Варди (Окадзаки, 88).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Гюндоган, Делф, Де Брейне (Сильва, 70), Агуэро, Стерлинг, Сане, Бернарду Силва (Махрез, 83).
Предупреждения: Магуайр, 58. Стоунс, 77. Варди, 87. Агуэро, 90.
Удаление: Делф, 89.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
19-й тур
"Лестер" - "Манчестер Сити" - 2:1 (1:1)
Голы: Бернарду Силва, 14 (0:1). Олбрайтон, 19 (1:1). Рикарду Перейра, 81 (2:1).
"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Чудхури (Грэй, 63), Мэддисон (Симпсон, 78), Варди (Окадзаки, 88).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Гюндоган, Делф, Де Брейне (Сильва, 70), Агуэро, Стерлинг, Сане, Бернарду Силва (Махрез, 83).
Предупреждения: Магуайр, 58. Стоунс, 77. Варди, 87. Агуэро, 90.
Удаление: Делф, 89.
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