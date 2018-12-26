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"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру"

"Манчестер Сити" проиграл в гостях "Лестеру" со счетом 2:1, и скатился на третье место в турнирной таблице АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

19-й тур

"Лестер" - "Манчестер Сити" - 2:1 (1:1)

Голы: Бернарду Силва, 14 (0:1). Олбрайтон, 19 (1:1). Рикарду Перейра, 81 (2:1).

"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Чудхури (Грэй, 63), Мэддисон (Симпсон, 78), Варди (Окадзаки, 88).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Гюндоган, Делф, Де Брейне (Сильва, 70), Агуэро, Стерлинг, Сане, Бернарду Силва (Махрез, 83).

Предупреждения: Магуайр, 58. Стоунс, 77. Варди, 87. Агуэро, 90.

Удаление: Делф, 89.
Теги: Манчестер Сити Лестер
Сегодня, 21:09
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#2  Freddy   (Сегодня, 22:33)
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Отлично,Ливерпуль вперед!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  DROOZD  брянск (Сегодня, 21:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Ухаха)))
Дайте Пепу денег на трансферы!эти уже не вывозят


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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