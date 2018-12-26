"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру"

"Манчестер Сити" проиграл в гостях "Лестеру" со счетом 2:1, и скатился на третье место в турнирной таблице АПЛ.Бернарду Силва, 14 (0:1). Олбрайтон, 19 (1:1). Рикарду Перейра, 81 (2:1).Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Чудхури (Грэй, 63), Мэддисон (Симпсон, 78), Варди (Окадзаки, 88).Эдерсон, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Гюндоган, Делф, Де Брейне (Сильва, 70), Агуэро, Стерлинг, Сане, Бернарду Силва (Махрез, 83).Магуайр, 58. Стоунс, 77. Варди, 87. Агуэро, 90.Делф, 89.