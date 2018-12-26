"Ливерпуль" третий раз в истории сыграл первые 19 матчей чемпионата без поражений

Liverpool have remained unbeaten in their first 19 matches of a top-flight campaign for just the third time:



1949/50: *finished 8th*

1987/88: *finished 1st*

2018/19: *finishes __*



Fill in the blank. pic.twitter.com/DOfVSxOoKZ — Squawka Football (@Squawka) December 26, 2018

"Ливерпуль" завершил первый круг чемпионата Англии без поражений. Последний раз "красные" не проигрывали в первых 19 матчах в сезоне-1987/88.Тогда они стали чемпионами.Впервые подобное произошло в сезоне-1949/50, тогда "Ливерпуль" финишировал на восьмом месте.Благодаря победе над "Ньюкаслом" (4:0), подопечные Юргена Клоппа завершили первый круг на первом месте в турнирной таблице с 51 очком в 19 матчах. Их преимущество над идущим вторым "Тоттенхэмом" составляет шесть баллов.