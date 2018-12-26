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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ливерпуль" третий раз в истории сыграл первые 19 матчей чемпионата без поражений
"Ливерпуль" завершил первый круг чемпионата Англии без поражений. Последний раз "красные" не проигрывали в первых 19 матчах в сезоне-1987/88.
Тогда они стали чемпионами.
Впервые подобное произошло в сезоне-1949/50, тогда "Ливерпуль" финишировал на восьмом месте.
Благодаря победе над "Ньюкаслом" (4:0), подопечные Юргена Клоппа завершили первый круг на первом месте в турнирной таблице с 51 очком в 19 матчах. Их преимущество над идущим вторым "Тоттенхэмом" составляет шесть баллов.
Тогда они стали чемпионами.
Впервые подобное произошло в сезоне-1949/50, тогда "Ливерпуль" финишировал на восьмом месте.
Благодаря победе над "Ньюкаслом" (4:0), подопечные Юргена Клоппа завершили первый круг на первом месте в турнирной таблице с 51 очком в 19 матчах. Их преимущество над идущим вторым "Тоттенхэмом" составляет шесть баллов.
Liverpool have remained unbeaten in their first 19 matches of a top-flight campaign for just the third time:— Squawka Football (@Squawka) December 26, 2018
1949/50: *finished 8th*
1987/88: *finished 1st*
2018/19: *finishes __*
Fill in the blank. pic.twitter.com/DOfVSxOoKZ
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