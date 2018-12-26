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"Ливерпуль" третий раз в истории сыграл первые 19 матчей чемпионата без поражений

"Ливерпуль" завершил первый круг чемпионата Англии без поражений. Последний раз "красные" не проигрывали в первых 19 матчах в сезоне-1987/88.

Тогда они стали чемпионами.

Впервые подобное произошло в сезоне-1949/50, тогда "Ливерпуль" финишировал на восьмом месте.

Благодаря победе над "Ньюкаслом" (4:0), подопечные Юргена Клоппа завершили первый круг на первом месте в турнирной таблице с 51 очком в 19 матчах. Их преимущество над идущим вторым "Тоттенхэмом" составляет шесть баллов.

Теги: Ливерпуль
Сегодня, 22:35
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#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 22:59)
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7 мячей в 19 матчах пропущено,и это в крутом чемпионате как англиский!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 22:51)
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Болеет за:
КАМАЗ
Даёшь!

Я за них. И за бешеного Клоппа. Вот ведь чёрт!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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