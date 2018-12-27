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Источник: Дженнаро Гаттузо будет уволен из "Милана" после предстоящей игры со СПАЛом

Дженнаро Гаттузо покинет пост главного тренера "Милана" после игры со СПАЛом 29 декабря, утверждает CalcioMercato

Ранее сообщалось, что руководство миланского клуба выдвинуло 40-летнему итальянцу ультиматум – набрать 6 очков в двух матчах с "Фрозиноне" и СПАЛом. Так как первая игра завершилась ничейным результатом, Гаттузо будет вынужден покинуть команду, но уже после матча 19-го тура.

Во время зимнего перерыва руководство назначит нового наставника команды. Основными кандидатами для "россонери" являются Антонио Конте и Арсен Венгер.
Теги: Гаттузо Милан
Сегодня, 10:43
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