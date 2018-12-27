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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Милан" сыграл вничью с "Фрозиноне"
"Милан" сыграл вничью с "Фрозиноне"
Источник: Дженнаро Гаттузо будет уволен из "Милана" после предстоящей игры со СПАЛом
Дженнаро Гаттузо покинет пост главного тренера "Милана" после игры со СПАЛом 29 декабря, утверждает CalcioMercato
Ранее сообщалось, что руководство миланского клуба выдвинуло 40-летнему итальянцу ультиматум – набрать 6 очков в двух матчах с "Фрозиноне" и СПАЛом. Так как первая игра завершилась ничейным результатом, Гаттузо будет вынужден покинуть команду, но уже после матча 19-го тура.
Во время зимнего перерыва руководство назначит нового наставника команды. Основными кандидатами для "россонери" являются Антонио Конте и Арсен Венгер.
Ранее сообщалось, что руководство миланского клуба выдвинуло 40-летнему итальянцу ультиматум – набрать 6 очков в двух матчах с "Фрозиноне" и СПАЛом. Так как первая игра завершилась ничейным результатом, Гаттузо будет вынужден покинуть команду, но уже после матча 19-го тура.
Во время зимнего перерыва руководство назначит нового наставника команды. Основными кандидатами для "россонери" являются Антонио Конте и Арсен Венгер.
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