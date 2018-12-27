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Эден Азар: хочу стать настоящей легендой "Челси", как Лэмпард, Терри и Дрогба

Полузащитник "Челси" Эден Азар дал комментарий после победы над "Уотфордом" (2:1) - в этой игр бельгийский хавбек отметился дублем, забив 100-й и 101-й гол за лондонский клуб.

Для меня это многое значит. Особенно потому, что мы победили. Забить 101 гол в этом потрясающем клубе – это то, что я никогда не забуду. Но думаю, что теперь болельщики, штаб, я сам и другие игроки – мы все хотим большего.

Хочу забивать за "Челси" еще больше голов и стать настоящей легендой клуба, как Лэмпард, Терри и Дрогба", - цитирует бельгийца Sky Sports
Теги: Азар Челси
Сегодня, 10:49
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