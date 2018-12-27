Четыре фаната "Наполи" получили ножевые ранения в Милане перед матчем с "Интером"

Несколько болельщиков "Наполи" пострадали в Милане перед матчем с "Интером" (0:1).В результате потасовок четыре фаната неаполитанцев получили ножевые ранения. Один из пострадавших находится в больнице с ножевыми ранениями в области живота, остальные отделались легкими травмами.Также во время одной из драк проезжающим мимо автомобилем был сбит болельщик "Интера", который в настоящее время находится в тяжелом состоянии.