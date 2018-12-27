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Мигель Данни расторг контракт с "Маритиму" и планирует завершить карьеру

Экс-полузащитник "Зенита" и "Динамо" Мигель Данни разорвал контракт с "Маритиму" и планирует завершить карьеру.

По информации O Jogo, 35-летний футболист уже попрощался с игроками и тренерским штабом "Маритиму".

В этом сезоне Данни сыграл за португальскую команду 16 матчей и отметился 1 голевой передачей.
Теги: Данни
Сегодня, 15:25
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#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:49)
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи тебе Мигель, здоровья близким!
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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