"Барселона" представила новичка - защитника Джейсона Мурильо (фото)

Новобранец "Барселоны" защитник Джейсон Мурильо сегодня был представлен болельщикам команды во время презентации, которая прошла на домашнем стадионе каталонцев "Камп Ноу".26-летний футболист, арендованный у "Валенсии" до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа за € 25 млн, будет выступать за свою новую команду под номером 17.