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"Барселона" представила новичка - защитника Джейсона Мурильо (фото)

Новобранец "Барселоны" защитник Джейсон Мурильо сегодня был представлен болельщикам команды во время презентации, которая прошла на домашнем стадионе каталонцев "Камп Ноу".

26-летний футболист, арендованный у "Валенсии" до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа за € 25 млн, будет выступать за свою новую команду под номером 17.

Теги: Барселона
Сегодня, 15:40
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