"Барселона" представила новичка - защитника Джейсона Мурильо (фото)

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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16:23
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (1)
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (1)
16:16
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли
13:39
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (5)
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (5)
13:20
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
12:41
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (3)
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (3)
12:30
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
09:27
Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Вчера, 23:04
"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"
"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"
Вчера, 22:14
Деян Ловрен: Это хороший день для "Ливерпуля", хотим повторить успех в игре с "Арсеналом"
Деян Ловрен: Это хороший день для "Ливерпуля", хотим повторить успех в игре с "Арсеналом"
Вчера, 21:34
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1 (1)
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1 (1)
Вчера, 21:09
"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру" (2)
"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру" (2)
"Барселона" представила новичка - защитника Джейсона Мурильо (фото)
Новобранец "Барселоны" защитник Джейсон Мурильо сегодня был представлен болельщикам команды во время презентации, которая прошла на домашнем стадионе каталонцев "Камп Ноу".
26-летний футболист, арендованный у "Валенсии" до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа за € 25 млн, будет выступать за свою новую команду под номером 17.
26-летний футболист, арендованный у "Валенсии" до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа за € 25 млн, будет выступать за свою новую команду под номером 17.
? LIVE! ? Watch @JeisonMurillo19's first press conference at Bar?a!— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2018
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