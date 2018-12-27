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Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено недоволен отношением к себе со стороны главного тренера красных Юргена Клоппа.

26-летний испанец потерял место в стартовом составе - вместо него на левом фланге обороны "Ливерпуля" Клопп предпочитает видеть Эндрю Робертсона.

"Я не чувствую себя хорошо, это правда. Я травмировался, отдавая на поле все ради команды, поэтому, думаю, я заслуживал шанса, когда восстановился.

Эта ситуация нормальная для многих игроков, но мне просто не понравилось то, как со мной поступил Юрген Клопп, можно так сказать.

Я думал о возможном возвращении в Испанию. Я устал от местных холодов, но ничего не знаю об интересе ко мне других клубов. Я в "Ливерпуле" уже пятый год, о продлении контракта мы не договорились, поэтому в январе я готов выслушать любые предложения", - цитирует Морено Cadena Ser.

"Спорт24"
Теги: Морено Клопп Ливерпуль
Сегодня, 19:17
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#1  liasport433   (Сегодня, 19:36)
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ехай в Россию, тут, скорее проиграют, нежели кто то травму получить захочет, ради команды, так и зп тут хороша будет!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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