Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено недоволен отношением к себе со стороны главного тренера красных Юргена Клоппа.26-летний испанец потерял место в стартовом составе - вместо него на левом фланге обороны "Ливерпуля" Клопп предпочитает видеть Эндрю Робертсона."Я не чувствую себя хорошо, это правда. Я травмировался, отдавая на поле все ради команды, поэтому, думаю, я заслуживал шанса, когда восстановился.Эта ситуация нормальная для многих игроков, но мне просто не понравилось то, как со мной поступил Юрген Клопп, можно так сказать.Я думал о возможном возвращении в Испанию. Я устал от местных холодов, но ничего не знаю об интересе ко мне других клубов. Я в "Ливерпуле" уже пятый год, о продлении контракта мы не договорились, поэтому в январе я готов выслушать любые предложения", - цитирует Морено Cadena Ser.