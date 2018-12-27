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Матчи 19-го тура Серии А не будут отменены из-за беспорядков в Милане

Федерация футбола Италии приняла решение не приостанавливать розыгрыш чемпионата страны из-за беспорядков, случившихся до матча 18-го тура Серии А между "Интером" и "Наполи" (1:0) в Милане.

За несколько часов до игры в окрестностях стадиона "Джузеппе Меацца" случилась потасовка между болельщиками. По информации Corriere dello Sport, фанаты "Интера" напали на фургон с тиффози "Наполи", которые добирались на игру. В результате стычки четверо болельщиков из Неаполя получили ножевые ранения, а водитель фургона, попытавшийся спастись, сбил одного из нападавших. Им оказался 35-летний фанат "Интера" Даниэль Белардинелли. Мужчину доставили в больницу и прооперировали, но от полученных травм он скончался.

"Игры (19-го тура) состоятся, как и планировалось. Чемпионат не будет остановлен", - цитирует Габриэле Гравину Football Italia.

"Спорт24"
Теги: Милан
Сегодня, 19:30
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#3  GS  Москва (Сегодня, 20:36)
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online

Цитата: tiki
35 лет....позорище

Наш мир стал немного чище.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 19:43)
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мозгов как у фратрии
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 19:43)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
35 лет....позорище


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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