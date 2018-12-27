Матчи 19-го тура Серии А не будут отменены из-за беспорядков в Милане

Федерация футбола Италии приняла решение не приостанавливать розыгрыш чемпионата страны из-за беспорядков, случившихся до матча 18-го тура Серии А между "Интером" и "Наполи" (1:0) в Милане.За несколько часов до игры в окрестностях стадиона "Джузеппе Меацца" случилась потасовка между болельщиками. По информации Corriere dello Sport, фанаты "Интера" напали на фургон с тиффози "Наполи", которые добирались на игру. В результате стычки четверо болельщиков из Неаполя получили ножевые ранения, а водитель фургона, попытавшийся спастись, сбил одного из нападавших. Им оказался 35-летний фанат "Интера" Даниэль Белардинелли. Мужчину доставили в больницу и прооперировали, но от полученных травм он скончался."Игры (19-го тура) состоятся, как и планировалось. Чемпионат не будет остановлен", - цитирует Габриэле Гравину Football Italia.