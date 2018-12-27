Новости партнеров

"Милан" уволит Гаттузо с поста главного тренера после матча со СПАЛом

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в скором времени будет отправлен в отставку.

Как сообщает Corriere della Sera, даже победа россонери над СПАЛом в матче 19-го тура Серии А, который состоится 29 декабря, не позволит Гаттузо продолжить работы в клубе.

Ранее боссы "Милана" поставили Гаттузо ультиматум: одержать две победы в матчах с "Фрозиноне" и СПАЛом. С первой частью задачи тренер не справился - команды сыграли вничью (0:0).

Гаттузо позволят провести у руля команды еще один матч - со СПАЛом, но лишь потому, что руководство клуба еще не подыскало Дженнаро замену.
Теги: СПАЛ Милан Гаттузо
Сегодня, 19:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Киклоп  Россия (Сегодня, 20:22)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо, твой выход! laughing


--------------------
Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.