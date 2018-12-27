"Милан" уволит Гаттузо с поста главного тренера после матча со СПАЛом

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в скором времени будет отправлен в отставку.Как сообщает Corriere della Sera, даже победа россонери над СПАЛом в матче 19-го тура Серии А, который состоится 29 декабря, не позволит Гаттузо продолжить работы в клубе.Ранее боссы "Милана" поставили Гаттузо ультиматум: одержать две победы в матчах с "Фрозиноне" и СПАЛом. С первой частью задачи тренер не справился - команды сыграли вничью (0:0).Гаттузо позволят провести у руля команды еще один матч - со СПАЛом, но лишь потому, что руководство клуба еще не подыскало Дженнаро замену.