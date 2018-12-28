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Эден Азар: мое будущее? Нужно дождаться концовки сезона

Полузащитник "Челси" Эден Азар не стал комментировать свое будущее - контракт бельгийца с лондонским клубом истекает в 2020 году.

"Честно говоря, я сейчас очень сосредоточен на том, что происходит на поле. О моем будущем можно будет говорить в конце сезона", - цитирует игрока Sky Sports

Напомним, преодолев отметку в сто голов за "Челси" в прошлом туре АПЛ, Азар заявил, что хочет стать легендой лондонского клуба.
Теги: Челси Азар
Сегодня, 09:03
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