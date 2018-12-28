Эмери против лидирующего Клоппа, возможно последняя игра Гаттузо во главе "Милана". Превью европейских выходных

На этих выходных нас ждёт предпраздничный винегрет из матчей Серии А и английской Премьер-лиги. О новом "Арсенале" Эмери, которому предстоит пройти испытание непобедимым "Ливерпулем", борьбе "Тоттенхэма" против неудобных "волков" и внезапно скатившемся "Манчестере" Гвардиолы.Довольно неожиданно выяснилось, что "Ювентус" всё ещё способен терять очки, причём в играх не против топовых соперников. В прошлом туре итальянского чемпионата команда Аллегри была близка к тому, чтобы проиграть куда более скромной "Аталанте". В итоге Старую Синьору от поражения уберёг только герой Роналду. Он вышел в середине второго тайма, когда "бьянконери" уступали в один мяч и действовали в меньшинстве, и отличился забитым голом.Это всего лишь вторая ничья "Ювентуса" в этом сезоне (поражений представители Турина пока что не ведают), но лишнюю надежду "Сампдории" такой результат наверняка подарит. Тем более, генуэзцы совсем неплохо идут по сезону, их отделяет от идущего четвёртым "Лацио" всего лишь два очка.Соратники Почеттино, от которых мало кто ждал, что они ввяжутся в чемпионскую гонку, в минувшем туре взяли и обогнали "Манчестер Сити", заняв второе место в таблице. В начале сезона вряд ли кто-то мог представить, что "Тоттенхэм", существенно не усилившийся, сможет навязать борьбу "горожанам", но по крайней мере на промежуточном этапе это удаётся.Теперь "шпорам" надо преодолевать психологические трудности, которые запросто могут возникнуть из-за дополнительного давления, и обыгрывать неуступчивый "Вулверхэмптон". Не так давно мы рассказывали о том, что "волки" очень неприятный соперник для команд большой шестерки: в первом круге лондонцы стали одной из немногих команд, для которых игра против "жёлто-чёрных" стала удачной.Центральное противостояние выходных. "Ливерпуль" идёт без поражений на первом месте АПЛ, они оторвались от второго "Тоттенхэма" на шесть очков, и наверняка "красные" захотят если не увеличить своё преимущество, то хотя бы сохранить его. Но сделать это вряд ли будет просто, потому что "Арсенал" в этом году непривычно хорош.Эмери за то недолгое время, что он работает в Англии, успел сколотить бодрый и боеспособный коллектив, пусть пока не самый стабильный, но способный цапнуть любую команду чемпионата, если только не отвернётся фортуна. До недавнего времени "пушкари" имели серию в 22 игры без поражений, но три тура назад споткнулись о "Саутгемптон". Так что и для "Ливерпуля" лёгкой прогулкой предстоящая игра на "Энфилде" не покажется."Милан" сейчас не критикует только ленивый. Команда не может победить на протяжении четырёх туров и вылетела из Лиги Европы, пропустив в плей-офф звонкий "Бетис" и "Олимпиакос". Кроме того, "дьяволы" показывают очень скучную и неинтересную игру: у них большие проблемы с креативом и продвижением мяча.Мелькает всё больше слухов о том, что Гаттузо может быть отправлен в отставку. Игра против "СПАЛ" наверняка будет иметь очень большое значение в данном моменте. Если не обыгрывать команду, которая не может победить на протяжении десяти игр (вместе с кубковой), то кого тогда вообще?Здесь будет любопытно наблюдать за тем, как Гвардиола будет пытаться выбираться из кризиса, куда довольно внезапно свалился "Сити". После двух поражений подряд (причем от соперников довольно скромного уровня и статуса) команда Пепа больше не выглядит настолько устрашающе: и "Саутгемптону" это пойдёт только на пользу."Святые" идут по этому сезону очень скромно. На данный момент они отползли не так далеко от турнирной таблицы и вполне способны вылететь в этом году. Если "МС" проиграет и такому сопернику, можно будет смело говорить о том, что у Гвардиолы не просто серьёзные проблемы, а полноценный сбой, способный разрушить весь план по защите титула.Фото: GETTY // Laurence Griffiths / Getty Images // Getty Images