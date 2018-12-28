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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Руководство "Милана" опровергло информацию о планах уволить Гаттузо
Спортивный директор "Милана" Леонардо опроверг информацию СМИ о возможном увольнении Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.
"Мы никогда не думали о смене тренера. Эту машину еще предстоит починить, но мы в погоне за нашей целью — четвертым местом.
Поэтому на сегодняшний день вариантов на замену Гаттузо нет. Мы не контактировали с другими тренерами" , — цитирует Леонардо Le Gazzetta dello Sport.
После 18 туров "Милан" в таблице чемпионата Италии располагается на 6-м месте, отставая от 4-й строчки на 3 очка.
"Мы никогда не думали о смене тренера. Эту машину еще предстоит починить, но мы в погоне за нашей целью — четвертым местом.
Поэтому на сегодняшний день вариантов на замену Гаттузо нет. Мы не контактировали с другими тренерами" , — цитирует Леонардо Le Gazzetta dello Sport.
После 18 туров "Милан" в таблице чемпионата Италии располагается на 6-м месте, отставая от 4-й строчки на 3 очка.
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