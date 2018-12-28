Новости партнеров

Руководство "Милана" опровергло информацию о планах уволить Гаттузо

Спортивный директор "Милана" Леонардо опроверг информацию СМИ о возможном увольнении Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

"Мы никогда не думали о смене тренера. Эту машину еще предстоит починить, но мы в погоне за нашей целью — четвертым местом.

Поэтому на сегодняшний день вариантов на замену Гаттузо нет. Мы не контактировали с другими тренерами" , — цитирует Леонардо Le Gazzetta dello Sport.

После 18 туров "Милан" в таблице чемпионата Италии располагается на 6-м месте, отставая от 4-й строчки на 3 очка.
Теги: Милан Гаттузо
Сегодня, 22:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.